В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

В России не отменяли масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 37 156 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 257 068 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 371 человек. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболело 743 жителя.

Из больниц выписались уже 7 956 254 россиянина, из которых 37 004 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс рекордные 1 254 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 261 589 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 37 374 новых пациентов.