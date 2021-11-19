В Свердловской области новый антирекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у 743 человек

Масочный режим необходимо соблюдать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 743 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 171 242 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 508 человек. Общее число выздоровевших достигло 151 518, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 34 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 056 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+115), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов, посёлка Уральский и Шалинского городского округа.

Днём ранее в регионе выявили 739 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 19 ноября можно здесь.