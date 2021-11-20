Нижний Тагил и Первоуральск в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19

Лёгкую форму COVID-19 можно лечить дома. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 171 тысячи заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 743 человека заболели COVID-19. После недолгого перерыва, регион снова начал устанавливать антирекорды. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 66 059 (+115),

2. Нижний Тагил - 14 124 (+96),

3. Первоуральск - 8 590 (+64),

4. Каменск-Уральский и Каменский район - 6 211 (+48),

5. Ревда - 5 965 (+36),

6. Богданович - 2 585 (+28),

7. Берёзовский - 4 521 (+23),

8. Серов - 1 852 (+21),

В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.