Нижний Тагил и Первоуральск в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 171 тысячи заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 743 человека заболели COVID-19. После недолгого перерыва, регион снова начал устанавливать антирекорды. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 66 059 (+115),
2. Нижний Тагил - 14 124 (+96),
3. Первоуральск - 8 590 (+64),
4. Каменск-Уральский и Каменский район - 6 211 (+48),
5. Ревда - 5 965 (+36),
6. Богданович - 2 585 (+28),
7. Берёзовский - 4 521 (+23),
8. Серов - 1 852 (+21),
В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале