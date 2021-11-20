Снова антирекорд: в Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 749 человек

Людям старше 65-ти лет рекомендуют оставаться на самоизоляции. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 749 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 171 991 житель. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 493 человека. Общее число выздоровевших достигло 152 011, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 37 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 093 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+194), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнетуринского городского округа, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе снова побили антирекорд - выявили 743 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 26 ноября можно здесь.