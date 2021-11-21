В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 747 человек

Масочный режим необходимо соблюдать. Фото: Алексей Кунилов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 747 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 172 738 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 475 человек. Общее число выздоровевших достигло 152 486, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 36 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 129 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнетуринского городского округа, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе снова побили антирекорд - выявили 749 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 26 ноября можно здесь.