Роспотребнадзор рассказал, где в Свердловской области чаще заражаются коронавирусом

Наибольшее число людей заболели в общественных местах и гостях. Фото: Галина Соловьёва

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, где жители чаще заражаются COVID-19. Почти 67% заболевших "подцепили" инфекцию в общественных местах и гостях.

На работе люди почти не заболевают благодаря организованности на рабочих местах. Об этом он рассказал на заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, сообщает департамент информполитики региона.

"Мы оцениваем каждый случай заболевания по предположительному месту заражения. По контакту по месту работы у нас на прошлой неделе заболели 7% из общего числа инфицированных. По контакту в семье – 16,3%, и почти 67% – это люди, которые покинули привычный ареал пребывания – это либо выезд в другую территорию, визит в гости, где давно не были, либо посещение общественных мест и массовых мероприятий", – сказал Дмитрий Козловских.

Напомним, что в последние дни суточное число заболевших коронавирусом в регионе растёт: антирекорды обновлялись в пятницу и субботу (743 случая и 749 случаев соответственно). В воскресенье в Свердловской области выявили 747 заболевших.