Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"

Владимир Путин - о ревакцинации: "Два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин прошёл повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт". После прививки он встретился с замдиректора Центра им. Н.Ф.Гамалеи Денисом Логуновым и сообщил, что чувствует себя нормально.

"Сегодня (21 ноября - прим. ред.) по Вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку – "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация. Два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально", - приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Владимир Путин и Денис Логунов обсудили необходимость ревакцинации. Президент задавал вопросы о детских прививках, сочетаемости прививок от ковида и гриппа, а также о разработке назальной формы вакцины. Собеседники договорились, что Президент подпишет информированное согласие и поучаствует в испытаниях этого препарата.

Напомним, что первый раз Президент России привился от коронавируса весной, 23 марта 2021 года. Вторую прививку он сделал 14 апреля. Позднее глава государства рассказал, что вакцинировался "Спутником V".