Стали известны подробности разработки детской вакцины от COVID-19 в России

Вакцинировать детей планируется вакциной "Спутник V", которая применяется сейчас для взрослого населения. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин обсудил с замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым разработку детской вакцины от коронавируса. Речь об этом шла в ходе прошедшей встречи.

Денис Логунов рассказал главе государства, что работа над вакциной для детей уже ведётся. По его словам, в настоящий момент завершены первая и вторая фазы клинических исследований.

"Показана очень хорошая переносимость", - заверил он, отметив, что в среднем иммуногенность (количество антител, обнаруживаемых в крови после вакцинации) в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой.

На уточняющий вопрос президента замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи сообщил, что вакцинировать детей планируется вакциной "Спутник V", которая применяется сейчас для взрослого населения. Единственным отличием будет дозировка.

Выдержка с сайта Кремля: В. Путин: А это всё-таки какая-то видоизменённая вакцина "Спутника V" или это всё то же самое, только объём на массу тела уменьшается? Д. Логунов: Да, совершенно верно. Дозировка пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета. В. Путин: Так это в принципе тот же самый состав? Д. Логунов: Абсолютно то же самое, да, Владимир Владимирович. Больше ничего не поменялось.

Читайте также:

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт".