После введения QR-кодов в Свердловской области в 120 раз снизился рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие три недели темпы снизились более чем в 120 раз. Фото: Галина Соловьёва.

Введение QR-кодов в Свердловской области дали свой результат. Темпы роста заболеваемости COVID-19 в регионе за три недели снизились в 120 раз.

Об этом главный государственный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил на брифинге. По его словам, система QR-кодов вкупе с вакцинацией и ограничительными мерами дали результат.

"Мы начали активно расти, вошли в новую волну с 29 сентября, когда начался новый подъём заболеваемости. Он начался с высокого исходного уровня. И вот этот подъём мы фиксировали до 1 ноября, когда средненедельный прирост заболеваемости достиг максимума и составил 12,6%. Каждый день почти на 2% приростала заболеваемость. В прошедший период мы видим снижение темпов прироста. За прошедшие три недели темпы снизились более чем в 120 раз. С 14 ноября даже отрицательная динамика была, шло снижение заболеваемости", - рассказал Дмитрий Козловских. Он уточнил, что специалисты продолжают отслеживать ситуацию.

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