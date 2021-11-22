Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2021, 13:21

В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте

  Ксения Лязер
В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте

В Татарстане пассажирам общественного транспорта нужно предъявить QR-код. Система пропуска начала действовать сегодня, 22 ноября. Фото: Галина Соловьёва

С 22 ноября в первом российском регионе - Республике Татарстан ввели запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Действие транспортных карт для жителей региона старше 60 лет, которые не имеют QR-кода или медотвода от вакцинации против коронавируса, приостановлено.

О введении подобной системы ограничений власти Татарстана предупреждали жителей с начала ноября. Меры связаны с ухудшением эпидемической обстановки в регионе, сообщали ранее в пресс-службе президента Татарстана. Решение закреплено в постановлении кабмина республики от 17 ноября.

Согласно документу, с 22 ноября запрещён проезд пассажиров старше 18 лет без QR-кода или медотвода в городском транспорте (кроме легкового такси и транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки), а также в метрополитене. Останавливается продажа билетов на автовокзалах и автостанциях - речь идёт о пригородных и межмуниципальных маршрутах.

Наличие и действительность QR-кода в транспорте проверяют сами перевозчики при посадке пассажира. Как сообщают РИА "Новости", по словам председателя Ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова, в автотранспортные предприятия Казани поступило оборудование для проверки QR-кодов. На телефонах кондукторов также установлены специальные приложения, чтобы можно было проверить QR-код на входе в автобус. Кроме того, в час пик на 65 остановках кондукторам будут помогать сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани.

Также известно, что создан ситуационный центр на базе комитета по транспорту, который ежедневно будет отслеживать ситуацию на маршрутах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что Татарстан вошёл в число регионов России, где уровень коллективного иммунитета со временем почти не меняется. В последние три дня в республике ежедневно выявляют более 260 новых случаев коронавируса.

Напомним, что 12 ноября Правительство России направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте. Оба закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.11.2021, 14:51 / Политика
Румен Радев победил во втором туре президентских выборов в Болгарии
22.11.2021, 14:25 / Общество
В Свердловской области ФСБ пресекла канал сбыта боеприпасов
22.11.2021, 14:15 / Общество
В Кировграде владелец собаки заплатит семье покусанного ребёнка 30 тысяч рублей
22.11.2021, 14:02 / Общество
COVID-19 в России подхватил ещё 35 681 человек
22.11.2021, 13:55 / Общество
Заболеваемость COVID-19 среди непривитых свердловчан выше в 13,5 раза