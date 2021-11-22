В Татарстане начали действовать QR-коды в общественном транспорте

В Татарстане пассажирам общественного транспорта нужно предъявить QR-код. Система пропуска начала действовать сегодня, 22 ноября. Фото: Галина Соловьёва

С 22 ноября в первом российском регионе - Республике Татарстан ввели запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Действие транспортных карт для жителей региона старше 60 лет, которые не имеют QR-кода или медотвода от вакцинации против коронавируса, приостановлено.

О введении подобной системы ограничений власти Татарстана предупреждали жителей с начала ноября. Меры связаны с ухудшением эпидемической обстановки в регионе, сообщали ранее в пресс-службе президента Татарстана. Решение закреплено в постановлении кабмина республики от 17 ноября.

Согласно документу, с 22 ноября запрещён проезд пассажиров старше 18 лет без QR-кода или медотвода в городском транспорте (кроме легкового такси и транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки), а также в метрополитене. Останавливается продажа билетов на автовокзалах и автостанциях - речь идёт о пригородных и межмуниципальных маршрутах.

Наличие и действительность QR-кода в транспорте проверяют сами перевозчики при посадке пассажира. Как сообщают РИА "Новости", по словам председателя Ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова, в автотранспортные предприятия Казани поступило оборудование для проверки QR-кодов. На телефонах кондукторов также установлены специальные приложения, чтобы можно было проверить QR-код на входе в автобус. Кроме того, в час пик на 65 остановках кондукторам будут помогать сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани.

Также известно, что создан ситуационный центр на базе комитета по транспорту, который ежедневно будет отслеживать ситуацию на маршрутах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что Татарстан вошёл в число регионов России, где уровень коллективного иммунитета со временем почти не меняется. В последние три дня в республике ежедневно выявляют более 260 новых случаев коронавируса.

Напомним, что 12 ноября Правительство России направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте. Оба закона будут действовать до 1 июня 2022 года.