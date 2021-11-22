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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2021, 13:45

За сутки в Свердловской области подтвердили 746 случаев коронавируса

Девушка в маске

Общее число инфицированных ковидом в регионе составляет 173 484 человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа зарегистрировали 746 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных ковидом в регионе составляет 173 484 человека.

Из больниц при этом по выздоровлению выписались 497 человек, а за всё время пандемии победить инфекцию смогли 152 983 жителя региона.

Кроме того, от коронавируса скончались ещё 32 свердловчанина. Общее число зарегистрированных летальных исходов на Среднем Урале, вызванных ковидом, составляет 8 161.

Вчера свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 747 новых случаях заболевания. Отметим, что антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в регионе был установлен 20 ноября - 749 новых пациентов. К слову, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 26 ноября можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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