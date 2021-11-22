В поликлинике Каменска-Уральского открыли три новых рентгенкабинета

Кабинеты маммографии, флюорографии и рентгенографии отрыты в поликлинике Каменска-Уральского. Фото: с сайта свердловского минздрава

В городской поликлинике Каменска-Уральского на ул. Добролюбова, 7 открыли кабинет маммографии, флюорографии и рентгенографии. Перед открытием кабинеты осмотрел министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Первое оборудование, которое закупили, – это маммограф, который предназначен для получения цифровых изображений молочной железы в целях выявления онкологических заболеваний у женщин после 40 лет. Второе - современный цифровой флюорограф, он предназначен для исследований органов грудной клетки. Преимущество нового оборудования в том, что у него низкая доза облучения. А также есть приспособления для людей с ограниченными физическими возможностями. Третий аппарат - рентгендиагностическая система на два рабочих места. У неё высокоинформативное изображение, снимки сразу же поступают на рабочую станцию врача.

"Более 70 млн рублей выделено на приобретение тяжёлого оборудования для амбулаторно-поликлинической системы Каменска-Уральского. Это восемь единиц техники: 2 маммографа (Добролюбова, 7 и Октябрьская, 80), три флюорографа (Добролюбова, 7, Октябрьская, 80 и Абрамова, 2а), два рентгеновских кабинета (Добролюбова, 7 и Абрамова, 2а)", - сообщил главный врач городской больницы Роберт Соловьёв.

Как сообщает пресс-служба свердловского минздрава, глава ведомства Андрей Карлов поблагодарил главврача и главу администрации города за то, что они своевременно подготовили места для нового оборудования. "Мы будем в этом и в следующем году поставлять оборудование во все территории региона, исходя из потребностей муниципалитетов. Но не менее важная задача сегодня – это кадры, и мы ведём активную работу по их подготовке", - заверил министр.

Добавим, что рентгенкабинеты введены в эксплуатацию в рамках программы модернизации первичного звена и национального проекта "Здравоохранение".

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