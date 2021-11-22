COVID-19 в России подхватил ещё 35 681 человек

По выздоровлению из российских медучреждений за день выписано 28 713 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждён 35 681 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране выявлено 9 366 839 заболевших.

В Москве за день ковид подхватили 2 786 человек, в Санкт-Петербурге - 2 215, а в Свердловской области, которая находится на 8-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 746.

По выздоровлению из российских медучреждений за день выписано 28 713 человек. Общее число россиян, победивших ковид, составляет 8 053 643.

Также ковид унёс жизни 1 241 жителя России. За всё время пандемии от коронавируса скончались 265 336 россиян.

Напомним, 20 ноября коронавирус унёс 1 254 жизни. Это является повторением антирекорда по суточной смертности.

Днём ранее в России было выявлено 36 970 заболевших коронавирусом.