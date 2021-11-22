Осложнения после вакцины от COVID-19 выявили у пяти свердловчан

0,3% привитых свердловчан всё же заболели коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с осложнениями после вакцинации от коронавируса столкнулись пять человек. Как правило, причина - аллергические реакции.

По словам главного государственного санврача по региону Дмитрия Козловских, в четырёх случаях осложнения были выявлены после введения первого компонента вакцины. Ещё в одном случае - после второго.

"Пять случаев из почти 1,8 млн привитых первым компонентом и 1,4 млн привитых вторым компонентом – это крайне низкие цифры", - отметил он в ходе брифинга.

Во время выступления свердловский санврач также рассказал о смертях после вакцинации.

"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компоненты, скончались от сопутствующих тяжёлых заболеваний. Все эти случаи разбираются в комиссии Министерства здравоохранения. В своё время будут сделаны выводы, они будут обнародованы", - сказал Дмитрий Козловских.

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