Ограничения по COVID-19 в Свердловской области смягчат при вакцинации 80% населения

Заболеваемость COVID-19 среди непривитых свердловчан выше в 13,5 раза. Фото: Галина Соловьёва.

Антиковидные меры в Свердловской области можно будет ослабить при достижении 80% охвата населения вакцинацией. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

В ходе своего выступления он уточнил, что по данным на утро 22 ноября, от коронавируса привили 43,1% свердловчан. Дмитрий Козловских также рассказал о показателях, по которым ведётся оценка эпидситуации. В списке значатся:

уровень заболеваемости в разрезе возрастных групп и муниципальных образований;

коэффицент распространения инфекции (сейчас около единицы);

уровень привитости населения;

загруженность лечебных коек, реанимационных, аппаратов ИВЛ.

"И вот оценивая все эти показатели, конечно будут приниматься те или иные решения. Но важнейший показатель здесь, конечно, вакцинация наряду со снижением заболеваемости. На наш взгляд при достижении 80% охвата от всего населения можно будет говорить о том, что те или иные мероприятия можно корректировать", - добавил санврач.

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