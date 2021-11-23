«Люди – не машины, которые можно разобрать и собрать»: детский хирург из Екатеринбурга ставит ребят на ноги и рисует для них добрые картины

По словам Андрея Пулатова, после окончания рабочего дня он часто задерживается в своём кабинете, берёт масляную пастель и начинает творить. Фото: Галина Соловьёва

В библиотеке имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге открылась художественная выставка «Выражения ежа» заведующего детским ортопедическим отделением Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Андрея Пулатова. В авторе этих 27 работ сочетаются творческая натура и серьёзный травматолог со стажем, но спор между этими двумя ипостасями продолжается до сих пор.

Врач рядом

Семь лет назад екатеринбурженка Анна Гордееваприлетела со своей двухлетней дочерью Софьей в Мюнхен, чтобы врачи одного из местных медицинских институтов помогли её ребёнку избавиться от инвалидности. У девочки было врождённое укорочение одной ножки – она родилась без шейки бедра. До поездки в Германию Анна Гордеева уже обращалась к докторам в Кургане и Санкт-Петербурге. Однако ответ немецких врачей её сильно удивил.

– Зачем вы маетесь и ездите по всему миру? – спросили специалисты. – Ведь у вас Екатеринбурге есть прекрасный хирург-ортопед – Андрей Рифгатович Пулатов!

Когда Анна Гордеева вместе с дочкой вернулись в родной город, Доктор Пулатов принял их без записи и действительно помочь: хирург-ортопед искусственно вырастил недостающую шейку бедра девочки. Софья мужественно перенесла 16 операций и дважды носила аппарат Илизарова. Сейчас ей девять лет, она учится в школе на отлично, занимается следж-хоккем и продолжает наблюдаться у Андрея Пулатова. До совершеннолетия ей предстоит ещё 10–15 операций у хирурга – это примерно по две в год.

– Мы приходим в институт как к себе домой: у нас есть любимая палата, любимая перевязочная, любимая медсестра, – с улыбкой рассказывает Анна Гордеева. – В отделении висят картины Андрея Рифгатовича, которые мы обсуждаем и смеёмся. Это помогает улучшить настроение ребёнка после наркоза, взятия крови или капельницы. Софья даже пытается срисовывать его картины. Недавно подарила доктору свою версию картины «Кривая дорожка».

Пастель на рабочем месте

Днём Андрей Пулатов – заведующий детским ортопедическим отделением Уральского института травматологии и ортопедии, опытный травматолог-ортопед, за плечами которого тысячи операций, и главный внештатный детский врач травматолог-ортопед министерства здравоохранения Свердловской области. А вечером – свободный художник-любитель, создающий волшебные сюжеты на белых полотнах, чтобы его маленьким пациентам было не так страшно идти на лечебную процедуру.

– В основном я рисую здесь, – говорит Андрей Пулатов, стоя в центре своего рабочего кабинета в детском ортопедическом отделении.

Слева от двери вдоль белой больничной стены расставлены трёхногий мольберт, холст с карандашным эскизом на деревянном планшете и несколько законченных картин. Рядом с рабочим столом на стеллаже стоят маленькие ящички с разноцветной пастелью, карандашами и этюдник для работы маслом. Доктор Пулатов рисует, задерживаясь на несколько часов после работы.

В кабинете Андрея Пулатова – всё, что может понадобиться художнику в момент работы над очередной картиной. Фото: Галина Соловьёва

– Мои образы – внутренние ощущения, – рассказывает он. – Я пытаюсь наделить своих сказочных персонажей эмоциональной сущностью, чтобы они могли донести до зрителя чувства. Эти образы просто приходят в голову и имеют своё развитие в картине.

Андрей Пулатов рисовал всегда. В школе за разрисованные шариковой ручкой учебники его, конечно, ругали учителя, зато товарищ по парте с радостью делился своими тетрадями, предоставляя маленькому художнику место для творчества. Потом была художественная школа, но в Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра он в итоге не поступил – просто пропустил экзамены. Второй раз на художника Андрей Пулатов не пробовался, зато два года подряд пытался попасть на лечебный факультет в Свердловский медицинский институт. Желаемого будущий врач добился только с третьего раза в 1981 году – конкурс был очень большой.

– В советское время профессия художника считалась чем-то несерьёзным, а у меня всегда была тяга и уважение к медицине, – вспоминает Андрей Пулатов. – В хирургии, как мне тогда сказалось, было много героического, а на самом деле – прозаического больше.

Андрей Пулатов сразу остался в детском отделении и не стал проходить практику в остальных отделениях Уральского института травматологии и ортопедии. Фото: Галина Соловьёва

Прозаическое

После учёбы Андрей Пулатов выбрал институт травматологии и ортопедии. Чтобы определиться в будущей специальности, в первый год работы молодой доктор должен был попрактиковаться во всех отделениях медучреждения. Но когда он попал в детское отделение, то выбрал его на всё жизнь.

– Человеку, который никогда раньше не сталкивался с больными детьми, было трудно вдруг очутиться среди них, – объясняет хирург. – Дети с тяжёлыми ортопедическими последствиями неврологических заболеваний, аномалиями развития, инвалидизирующими поражениями опорно-двигательной системы – люди не видят их на улице, только врачи знают эти проблемы. Видеть это тяжело, но мне очень хотелось как-то помочь им. И сейчас я не жалею об этом выборе.

В профессии Андрей Пулатов уже более 34 лет, и счёт операций за это время идёт на тысячи. Вместе с бригадой они могут делать несколько операций в день. За последние десятилетия в институте научились лечить тех пациентов, которых раньше считали неизлечимыми, например, детей с четвёртой и пятой формами детского церебрального паралича. При этом даже в такой плановой хирургии есть риски, могут быть непредсказуемые ситуации.

– Мы работаем с очень тяжёлыми категориями больных, – говорит доктор Пулатов. – Иногда трудно разобраться в клинике и причинах болезни ребёнка, выработать правильную тактику лечения. Были и сложные ситуации, когда ты не можешь справиться с запланированным объёмом операции в силу ряда обстоятельств, могут быть и послеоперационные осложнения. Любой хирург с этим сталкивается, но случается такое редко. Но люди – не машины, которые можно разобрать и собрать, к каждому нужен индивидуальный подход. К детям – в особенности. Если мы помогли лежачему ребёнку сидеть, а сидячему стоять, если помогли ходить тому, кто этого сделать не мог, – это уже победа.

«Неоконченная картина»

В жизни Андрея Пулатова бывают периоды, когда, едва выйдя из операционной, он сразу бежит в неё снова, но рисование он не забрасывал никогда. Может, поэтому за годы совмещения этих двух совершенно разных ипостасей – доктора и художника – мужчина научился видеть так много общего между ними. И работу хирурга-ортопеда, и занятие живописью Андрей Пулатов называет творчеством, так как и то и другое стремится к гармонии и красоте: были ножки разной длины, врачи делают их одинаковыми, а с картинами и так всё понятно. Однако на протяжении всех этих лет в нём продолжается спор между профессией и творчеством.

– Если бы меня сейчас спросили, уверен ли я в своём профессиональном выборе, что я стал врачом, а не художником, я бы не смог ответить однозначно, – признаётся доктор Пулатов. – Это очень благородное дело – ставить детей на ноги, но есть один маленький минус, который царапает мне душу. Если художник может оглянуться назад и посмотреть на свои работы, то в профессии хирурга, оборачиваясь назад, этого следа нет. Ребёнок выздоровел, поправился и ушёл из твоей жизни – это отлично и правильно. Иногда они возвращаются уже бородатыми дяденьками и спрашивают: «А вы меня помните?». Я их действительно вспоминаю, но потрогать ничего нельзя, это уходит от тебя, оставляя ощущение пустоты.

Андрей Пулатов не монетизирует свои работы: наверное, это ещё один способ видеть результаты своего труда. Картины он дарит друзьям, оставляет себе или развешивает по стенам в отделении. Маленькие пациенты знают, что эти добрые изображения летающих снеговиков, фиолетовых драконов, пушистых котиков, сладко улыбающихся медведей и ёжиков в цветах нарисовал их доктор Пулатов.

– Думаю, что у каждого человека есть что-то, чтобы он хотел сказать этому миру через творчество, выразить себя, – продолжает Андрей Рифгатович. – А ещё благодаря рисованию у меня всегда есть стимул к жизни. Я это называю «неоконченная картина». Для меня важно, чтобы я был в процессе, когда в любой ситуации у меня всё равно есть дело, к которому я должен вернуться – рисование. Так же и в жизни: как бы ни было плохо, надо всегда знать, что есть завтра, возможность что-то исправить, сделать, пока мы живы. В этом отношении моя неоконченная картина – проводник в завтрашний день.

По словам Андрея Пулатова, в будущем он бы хотел создать иллюстрации к какому-нибудь художественному произведению. Фото: Галина Соловьёва

В ТЕМУ Выставку Андрея Пулатова «Выражения ежа» можно бесплатно посетить в Свердловской библиотеке имени В.Г. Белинского до 29 января. Здесь представлено 27 полотен с фантастическими образами и сказочными сюжетами, и это только часть работ, которые автор создавал на протяжении всей своей жизни. По словам куратора выставочной деятельности библиотеки Евгения Иванова, экспозицию готовили почти год. – Мы периодически выставляем не только профессиональных художников, но и художников-любителей, – говорит Евгений Иванов. – Обычно люди, которые увлекаются рисованием, пишут пейзажи, а Андрей Пулатов создаёт сюжетные картины – такое редко встречается. У него есть авторская художественная манера, работы очень близки иллюстрациям детских книг. Выставка Андрея Пулатова попадает в дух зимы и Рождества, дарит радость и ощущение волшебства.

Картина «Тихая радость» – одна из любимых у Андрея Пулатова, потому что он и сам любит порыбачить в тихом месте. Фото: Галина Соловьёва

Картины Андрея Пулатова вызывают добрые чувства, ощущения детства и тепла. Фото: Галина Соловьёва

«Мои образы – это внутренние ощущения, – говорит Андрей Пулатов. – Я пытаюсь наделить своих сказочных персонажей эмоциональной сущностью, чтобы они могли донести до зрителя чувства». Фото: Галина Соловьёва