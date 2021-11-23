За сутки в Свердловской области выявили 741 случай коронавируса

Уровень вакцинации взрослых жителей в Свердловской области составляет 45,9% жителей. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 741 случай коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 23 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 174,2 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 153,5 тысячи свердловчан. На лечении остаются более 12 тысяч человек. Состояние около 900 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+171), Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, , Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов, посёлка Уральский и Шалинского ГО.

За всё время скончались 8,2 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 36 летальных исхода, сообщает региональный оперштаб.

Накануне стало известно о 746 заразившихся, 497 выздоровевших и 32 скончавшихся.

Уровень вакцинации взрослых жителей в Свердловской области составляет 45,9% жителей. На 22 ноября в регион поступило 2,279 миллиона доз вакцины. В день прививаются по 10-15 тысяч человек.

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