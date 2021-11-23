Ещё 33 996 жителей России попали в официальную статистику по коронавирусу

Под медицинским наблюдением остаются около двух миллионов человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 243 человека. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 400 835.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу попало за сутки москвичей - 2 749 человек. Свердловская область с 741 случаем коронавируса занимает девятую строчку среди регионов.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 8 миллионов россиян, в том числе 36 051 человек - за последние сутки. Скончались 266 579 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 221,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 346 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около двух миллионов человек.

Накануне стало известно о 35 681 заболевшем россиянине, 28 718 выписавшихся из больниц и 1 241 скончавшемся.

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