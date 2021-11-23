В Усть-Баяке за одну ночь появился медпункт

Коробку ФАПа привезли и установили за ночь. Сейчас подрядчик занимается благоустройством Фото: Ильдар Шарипов

Приятный сюрприз устроили жителям деревни Усть-Баяк Красноуфимского района: за одну ночь в деревне вырос модульный фельдшерско-акушерский пункт в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Сейчас подрядчик благоустраивает территорию вокруг здания: его уже огородили, установили пандус и лестничный марш, на очереди – внутреннее обустройство. Приёмка здания должна состояться уже на этой неделе.

Кроме Усть-Баяка, где живёт около 300 человек, ФАП будет обслуживать и крохотную деревушку Усть-Торгаш за рекой Уфой.

Как рассказал глава деревни Усть-Баяк Ильдар Шарипов, сейчас фельдшер работает в здании территориального отдела администрации. Помещение невелико, и медпункт не соответствует требованиям нормативных документов. Новое медучреждение мини-формата расположилось рядом со зданием сельского клуба. Что интересно, тоже модульного: он был установлен в позапрошлом году

В позапрошлом году в Усть-Баяке установили ещё одно модульное здание – там разместился сельский клуб (на снимке – слева) Фото: Ильдар Шарипов