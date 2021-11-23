В Свердловскую область поступило ещё почти 50 тысяч доз "Спутника Лайт"

Это уже вторая крупная партия "Спутника Лайт" в Свердловскую область за последние 10 дней. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область поступила новая партия однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". На этот раз регион получил 49 200 доз препарата.

О поступлении сообщил региональный оперштаб по борьбе с ковидом.

"На склады областного государственного учреждения «Фармация» поступила очередная партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" - 49200 доз. Препарат планомерно распределяется по медицинским учреждениям региона", - говорится в сообщении.

Напомним, что последняя крупная партия вакцины "Спутник Лайт", которая в октябре была в сильном дефиците на Среднем Урале, поступила 14 ноября - тогда в регион пришла 81 тысяча доз.

К слову, ранее "Областная газета" публиковала список мобильных пунктов вакцинации, где можно ревакцинироваться "Спутником Лайт".

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