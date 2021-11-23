Как проходит вакцинация в торговых центрах Екатеринбурга? Рассказываем и показываем

Врачи провели журналистов по двум самым загруженным торговым центрам - "Гринвичу" и "Дирижаблю". Фото: Галина Соловьёва.

Во вторник, 23 ноября, в Екатеринбурге прошёл пресс-тур, посвящённый организации вакцинации от COVID-19 в торговых центрах в условиях усиленных антиковидных ограничений. Заместитель главного врача ЦГКБ № 6 Светлана Филиппова и заместитель главврача по поликлинической работе ЦГКБ № 24 Ирина Ялаева рассказали о том, в каких условиях люди ожидают свою прививку, как организована запись и насколько уральцы заинтересованы в вакцинации.

Врачи провели журналистов по двум самым загруженным торговым центрам - "Гринвичу" и "Дирижаблю". В "Гринвиче" для посетителей, желающих привиться от COVID-19, созданы комфортные условия: отдельный вход, на котором не требуют QR-код, современная техника помогающая экономить время и просторное помещение для ожидания.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва.

К сожалению, в особенно загруженные дни, например, когда в пункты поступает вожделенный гражданами "Спутник Лайт", ситуация уже не такая радужная: на участке, который предназначен для 30-40 ожидающих, может тесниться до 100 человек, мест для сидения мало, а охранник на отдельном входе может попросить посетителей подождать на улице, если людей слишком много.

Кстати, сегодня стало известно о поступлении в регион новой партии вакцины "Спутник Лайт" объёмом 49 200 доз. Желающих ревакцинироваться однокомпонентной вакциной много, поэтому рекомендуем привиться в будние дни!

Фото: Галина Соловьёва

По словам Светланы Филипповой, в "Гринвиче" действует система электронной очереди, которая позволяет ставить прививки без очередей.

"Актуальная тема – QR-код, который посетителям хочется получить как можно раньше. Для этого мы установили два компьютера, куда сразу же заносятся данные. В течение суток вся информация перегружается на портал Госуслуг и человек получает подтверждение прохождения вакцинации", - сказала заместитель главного врача ЦГКБ № 6.

Фото: Галина Соловьёва.

На вопрос, приходилось ли медикам сталкиваться с агрессией противников QR-кодов, Светлана Филиппова заявила, что вакцинироваться приходят те, кто самостоятельно принял решение обезопасить себя от COVID-19. Поэтому у них нет никакой агрессии по отношению к врачам. До введения электронной очереди людей нервировала неразбериха, но в последние месяцы, по словам Светланы Филипповой, подобных инцидентов уже не было.

Заместитель главвврача ЦГКБ № 6 подчеркнула, что жители Екатеринбурга начали активно вакцинироваться от ковида в начале ноября - после введения в Свердловской области системы допуска по QR-кодам. В первых числах ноября в "Гринвиче" ежедневно прививали по 400 человек.

Фото: Галина Соловьёва.

При этом в ТЦ "Дирижабль", по словам заместителя главврача по поликлинической работе ЦГКБ № 24 Ирины Ялаевой, ежедневно вакцинируется порядка 500 человек.

"Сегодня вакцинацией охвачено около 60 % населения, но этого недостаточно для того, чтобы достичь коллективного иммунитета. Поэтому хотела бы призвать всех, кто ещё не привился, принять правильное решение, чтобы распространение коронавирусной инфекции было остановлено", - сказала врач.

Фото: Галина Соловьёва.

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