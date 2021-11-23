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23 ноября 2021, 19:46

Свердловские власти ослабили коронавирусные ограничения в регионе

Дети в ТЦ

Глава Среднего Урала, в частности, разрешил несовершеннолетним свердловчанам посещать ТЦ, но только при наличии студенческого билета. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о подписании указа, который ослабит ограничительные антиковидные меры в регионе. Глава Среднего Урала, в частности, разрешил несовершеннолетним свердловчанам посещать ТЦ, но только при наличии студенческого билета.

О новом документе Евгений Куйвашев сообщил у себя в сториз в Instagram.

"Сегодня подписал указ, по которому: Вход в ТРЦ будет доступен уральцам младше 18 лет, если у них есть студенческий билет. Это актуально для студентов колледжей, техникумов, вузов. Всем остальным - детям и подросткам - по-прежнему можно будет заходить только с родителями", - написал губернатор.

Кроме того, Евгений Куйвашев продлил возможность посещать COVID-free-зоны по справке о первом поставленном компоненте вакцины до 15 января. Ранее такая возможность предоставлялась до 1 декабря.

Сам указ на данный момент ещё не опубликован.

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