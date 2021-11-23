Депутаты Рязанской областной думы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах

До 1 февраля можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Рязанской облдумы на заседании областного парламента поддержали федеральный законопроект и проголосовали за введение системы QR-кодов в общественных местах. Его поддержали 62,5% депутатов. В случае принятия поправок, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

"Речь идёт о биологической безопасности населения. И государство обязано принять решительные меры, чтобы эту безопасность обеспечить, как в своё время были приняты антитеррористические меры", - сообщил на заседании облпарламента председатель облдумы Аркадий Фомин.

Документ предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с QR-кодом о вакцинации, либо с документом о перенесённом коронавирусе, или же со справкой о медотводе от вакцинации против COVID-19, пишет ТАСС.

Также известно, что до 1 февраля можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Напомним, в октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы допуска по QR-кодам. Также с 22 ноября в первом российском регионе - Республике Татарстан - ввели запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов.