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24 ноября 2021, 07:30

Более 60% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 7 городов

Мужчине ставят укол

Уровень вакцинации взрослых жителей в регионе составляет 45,9%. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Более 60% случаев приходится на 7 городов.

В этих территориях выявлено более 4 тысяч заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (66 747 случаев COVID-19 за всё время),
  • Нижний Тагил (14 476),
  • Первоуральск (8 806),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (6 400),
  • Ревда (6 091),
  • Реж (4 504),
  • Красоуфимск и Красноуфимский район (4 042).

Напомним, что общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло уже 174,2 тысячи. Накануне стало известно о 741 заболевшем, 492 выздоровевших и 32 скончавшихся. Уровень вакцинации взрослых жителей в регионе составляет 45,9%. 

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Областная газета Свердловской области

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