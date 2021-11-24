Более 60% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 7 городов

Уровень вакцинации взрослых жителей в регионе составляет 45,9%. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Более 60% случаев приходится на 7 городов.

В этих территориях выявлено более 4 тысяч заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (66 747 случаев COVID-19 за всё время),

Нижний Тагил (14 476),

Первоуральск (8 806),

Каменск-Уральский и Каменский район (6 400),

Ревда (6 091),

Реж (4 504),

Красоуфимск и Красноуфимский район (4 042).

Напомним, что общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло уже 174,2 тысячи. Накануне стало известно о 741 заболевшем, 492 выздоровевших и 32 скончавшихся. Уровень вакцинации взрослых жителей в регионе составляет 45,9%.

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