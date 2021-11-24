Более 60% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 7 городов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Более 60% случаев приходится на 7 городов.
В этих территориях выявлено более 4 тысяч заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (66 747 случаев COVID-19 за всё время),
- Нижний Тагил (14 476),
- Первоуральск (8 806),
- Каменск-Уральский и Каменский район (6 400),
- Ревда (6 091),
- Реж (4 504),
- Красоуфимск и Красноуфимский район (4 042).
Напомним, что общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло уже 174,2 тысячи. Накануне стало известно о 741 заболевшем, 492 выздоровевших и 32 скончавшихся. Уровень вакцинации взрослых жителей в регионе составляет 45,9%.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале