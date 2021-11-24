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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2021, 11:04

Кабмин утвердил перечень случаев, когда ПЦР-тест на коронавирус должны делать бесплатно

ПЦР-тестирование

Регионы могут утверждать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестировавания. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается перечень случаев для проведения бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус. Документ вносит изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно постановлению, у россиян должны бесплатно брать мазок на COVID-19 в случае если:

  • есть признаки ОРВИ и симптомы коронавируса;
  • нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел (для оценки эффективности лечения;
  • экспресс-тест на ковид оказался положительным (чтобы подтвердить диагноз).

При этом регионы могут утверждать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестировавания. Например, при обследовании контактировавших с больными COVID-19 или в эпидочагах.

"Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование. Роспотребнадзор уже издал постановление, что это должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек. Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - заявил накануне на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ глава кабмина Михаил Мишустин.

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