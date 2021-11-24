За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 732 жителей

Масочный режим необходимо соблюдать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 732 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 174 957 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 473 человека. Общее число выздоровевших достигло 153 958, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 33 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 230 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+161), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, , Туринского, Шалинского городского округа.

Днём ранее в регионе выявили 741 заболевшего коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 26 ноября можно здесь.