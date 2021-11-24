Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2021, 13:46

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 33 558 человек

Девушка в маске

Необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 33 558 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 434 393 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 533 человека. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 732 жителя.

Из больниц выписались уже 8 126 376 россиян, из которых 36 682 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 240 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 267 819 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 33 996 новых пациентов.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2021, 15:22 / Общество
Свердловчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за несоблюдение режима самоизоляции
24.11.2021, 15:04 / Общество
Свердловские власти оценят опыт введения QR-кодов в общественном транспорте Казани
24.11.2021, 14:36 / Общество
В Екатеринбурге 24 ноября завоют сирены
24.11.2021, 14:25 / Культура
Владимир Путин поздравил Александра Маслякова с 80-летием
24.11.2021, 13:46 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 33 558 человек