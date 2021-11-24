В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 33 558 человек

Необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 33 558 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 434 393 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 533 человека. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 732 жителя.

Из больниц выписались уже 8 126 376 россиян, из которых 36 682 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 240 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 267 819 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 33 996 новых пациентов.