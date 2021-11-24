Нейрохирургическая служба КГБ №40 вернулась к плановой помощи

Нейрохирургическое отделение возобновило плановый приём. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области сократили количество коек для лечения коронавирусных больных. Благодаря этому нейрохирургическая служба ГКБ №40 возобновила плановый приём пациентов.

Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи по профилям "нейрохирургия" и "неврология" возобновилось с 23 ноября. Об этом говорится на сайте больницы.

"Наша задача - заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Для этого мы связываемся по телефону с ранее записанными больными, обговариваем новые даты их прихода на консультацию или госпитализацию. Постепенно все будут приняты", - говорит заместитель главного врача ГКБ 40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

Поликлиника работает в две смены, стационар - круглосуточно. Пациентов диспансерной группы ждут врачи-отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, специалисты кабинета профилактики повторного инсульта.

Подробности можно узнать в регистратуре с 8:00 до 15:00 в рабочие дни: +7(343) 240-12-55.

Напомним, в Свердловской области свернули 1,5 тысячи коек для ковид-пациентов.