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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2021, 13:45

Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области превышен на 39,7%

Девушка в маске и лекарства

При первых симптомах ОРВИ лучше обращаться к врачу. Фото: Галина Соловьёва

За прошедшую неделю в Свердловской области 32 783 человека заболели ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 39,7%.

Уровень прошлой недели заболеваемость превышает на 3,7%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Около 49% заболевших – дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7–14 лет.

В Екатеринбурге с 15 по 21 ноября зарегистрировали 17 286 случаев заражения ОРВИ, это выше эпидпорога на 42,9% и выше уровня прошлой недели на 3,6%.

Неблагополучным по заболеваемости ОРВИ муниципалитетом является Гаринский ГО.

Напомним, за предыдущую неделю ОРВИ подхватили 33 310 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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