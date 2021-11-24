Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области превышен на 39,7%

За прошедшую неделю в Свердловской области 32 783 человека заболели ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 39,7%.
Уровень прошлой недели заболеваемость превышает на 3,7%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Около 49% заболевших – дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7–14 лет.
В Екатеринбурге с 15 по 21 ноября зарегистрировали 17 286 случаев заражения ОРВИ, это выше эпидпорога на 42,9% и выше уровня прошлой недели на 3,6%.
Неблагополучным по заболеваемости ОРВИ муниципалитетом является Гаринский ГО.
Напомним, за предыдущую неделю ОРВИ подхватили 33 310 свердловчан.
Читайте также:
Кабмин утвердил перечень случаев, когда ПЦР-тест на коронавирус должны делать бесплатно.