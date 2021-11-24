Свердловчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за несоблюдение режима самоизоляции

Свердловский облсуд не отменил постановление Серовского районного суда, который вынес штраф мужчине за нарушение самоизоляции. Фото: Галина Соловьёва

Жителя Серова оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. С подтверждённым коронавирусом мужчина отправился на работу, подвергая опасности заражения других работников.

Протокол об административном правонарушении был составлен специалистом Роспотребнадзора. Серовский районный суд признал гражданина виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Действия/бездействие, совершённые в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"). Ему был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе облсуда.

Свердловчанин не согласился с постановлением районного суда, он утверждал, что у него отсутствовали признаки заболевания на момент посещения рабочего места. Мужчина обжаловал решение в Свердловском облсуде, однако суд высшей инстанции не стал отменять постановление серовского суда, поскольку режим самоизоляции должен соблюдаться до получения отрицательного результата теста на ковид.

Напомним, ранее "Облгазета" рассказывала о двух жителях Карпинска, которые нарушили режим самоизоляции при ковиде. Один из них находился в саду, другой – на работе. Также мы писали о жительнице Пышминского ГО, которую оштрафовали на 75 тысяч рублей

Читайте также:

За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 732 жителей.