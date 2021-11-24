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24 ноября 2021, 15:43

Опубликован указ губернатора Свердловской области о смягчении ограничений по коронавирусу

Девушка обрабатывает руки в торговом центре

С 25 ноября несовершеннолетним свердловчанам разрешается посещать торговые центры без родителей, но только при наличии студенческого билета. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в коронавирусный указ №100-УГ. Документ официально опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с завтрашнего дня, 25 ноября.

Подписанный указ смягчает ограничительные антиковидные меры в регионе. Так, с 25 ноября несовершеннолетним свердловчанам разрешается посещать торговые центры без родителей, но только при наличии студенческого билета.

"Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, допускается при наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей)", - говорится в тексте документа.

Накануне в своём Instagram глава региона пояснял, что эта мера будет актуальной для студентов колледжей, техникумов, вузов.

Кроме того, до 15 января продлена возможность посещать COVID-free-зоны со справкой о первой прививке от коронавируса. До этого такое право предоставлялось до 1 декабря.

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Фото: Указ губернатора от 24 ноября
Фото: Указ губернатора от 24 ноября

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