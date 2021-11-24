Толпы на вакцинацию возникают из-за отсутствия самоорганизации? Или организации?

Очереди на вакцинацию против коронавируса сейчас есть везде, и мало кто думает о соблюдении дистанции в толпе. Фото: Павел Ворожцов

На организацию вакцинации против коронавируса жалуются многие, в том числе читатели «Облгазеты». В этот раз голос возмущения дошёл из посёлка Сосьва Сосьвинского городского округа.

– Такое столпотворение в поликлинике на вакцинацию! Никакой дистанции и организации: в одной очереди за прививкой и от гриппа, и от ковида, а среди присутствующих явно есть и здоровые, и больные, — говорит жительница посёлка Сосьва, пенсионерка Елена Григорьева (имя изменено по просьбе читательницы — Прим. ред.) — Талоны тоже не совпадают по времени. Можно же как-то всё нормально организовать?

Этот вопрос волнует многих, однако в министерстве здравоохранения Свердловской области считают, что такие ситуации, которые сейчас происходят в разных пунктах вакцинации, возникают не по вине персонала больниц.

– У руководства больницы, возможно, был вариант стукнуть кулаком по столу и сказать, чтобы все соблюдали правила и отошли друг от друга. Но тогда всем пришлось бы стоять на улице. Люди сами сидели и ждали непонятно чего до тех пор, пока не начался очередной всплеск заболеваемости, пока не появились QR-коды. А теперь никто не сможет за них организовать нормальную очередь — людям придётся организовывать её самостоятельно – прокомментировали «Облгазете» в свердловском минздраве.

В Серовской городской больнице, к которой присоединена поликлиника в Сосьве, считают, что скопление в пункте вакцинации в первую очередь связано с введением QR-кодов. Без такого кода или справки о том, что человеку поставлена первая прививка, попасть в большинство общественных мест сейчас просто нельзя. А где-то непривитых грозятся просто отстранить от работы.

– Сейчас наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом. Болеют не только жители посёлка Сосьва, но и медицинский персонал поликлиники. Важно помнить, что помимо COVID-19 есть ещё сезонные ОРВИ, грипп. Врачи работают при максимальных нагрузках, и найти дополнительный штат медиков для вакцинации затруднительно, — говорит пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов. — Приходится распределять те рабочие ресурсы, которыми больницы располагают. Действительно, талонов и времени на всех может не хватать. Но весь штат специалистов старается успеть во всех направлениях: помочь тем, кто с острой болью, тем, кто ожидает приёма по талонам, тем, кто находится в стационаре или ждёт помощи на дому.

В ТЕМУ В среду на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области разместили указ № 670-УГ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который продлил возможность посещать свободные от коронавируса зоны по справке о первом введённом компоненте вакцины до 15 января. Ранее такая возможность предоставлялась только до 1 декабря, так что, вероятно, это несколько уменьшит очереди на вакцинацию.