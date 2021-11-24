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24 ноября 2021, 19:25

В Свердловской области вакцинировалось 45,9% населения

  Ксения Лязер
вакцина от коронавируса

В столице Урала привились первым компонентом вакцины – 800 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге, на сегодняшний день, привито от коронавируса 47% горожан. В Нижнем Тагиле вакцинацию прошли 43,2% граждан.

Как сообщает пресс-служба Нижнего Тагила, вакцинировались 149 902 тысяч человек – это 43,2 % от общей численности населения. Из них первую вакцину поставили – 136 710 человек, а ревакцинировались – 13 192 человека.

По словам главы города Владислава Пинаева, благодаря предпринятым мерам (с 30 октября по 22 ноября 2021 года проведено 151 контрольное мероприятие по проверке использования QR-кодов и соблюдения масочного режима), ситуация в городе стабилизировалась.

"Но это не повод расслабляться. Мы находимся на переходном этапе. В любой момент можем вернуться назад. Ещё раз подчеркну, что необходимо проходить вакцинацию. Это единственное спасение от той беды, которая сегодня нас преследует", - отметил глава Нижнего Тагила.

Сегодня, на брифинге, который посвящён мерам по противодействию COVID-19, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что вакцинироваться должны минимум 60%, сейчас привились 45,9% граждан. В неделю - не менее 100 тыс. человек ставят первый компонент. При этом около 150 тыс. человек ревакцинировались, и эта цифра увеличатся каждый день. Также в столице Урала привились первым компонентом вакцины – 800 тысяч человек.

Напомним, Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Более 60% случаев приходится на 7 городов, ознакомиться со списком можно здесь.

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Областная газета Свердловской области

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