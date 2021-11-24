Врачам ГКБ №40 удалось вылечить от коронавируса 103-летнюю женщину

103-летнюю женщину вылечили меньше чем за 2 недели. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге врачи ГКБ №40 вылечили 103-летнюю пациентку с COVID-19. Она провела в больнице чуть меньше двух недель.

Евдокию Исакову госпитализировали в тяжёлом состоянии 12 ноября. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации. После того, как её состояние улучшилось, долгожительницу перевели в обычную палату. Сегодня женщину уже выписали домой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

"Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации. Евдокия Климентьевна пережила две пандемии (первая - эпидемия "испанки" в 1918 году - прим. "ОГ") за свою долгую жизнь и сегодня мы с радостью выписываем её домой", - прокомментировал её состояние заведующий отделением №1 ГКБ 40 Сергей Шабанов.

Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 1918 года. По образованию она - химик. В годы войны работала над разработкой новых составов для обработки шкур для дубленок, сапог, чехлов, которые шли для нужд фронта. После победы перебралась с мужем-лётчиком в Кольцово и работала над новациями в НИИ. В браке вырастила дочь и сына.

"Бабушка до сих пор живо всем интересуется, общается с бывшими коллегами и внуками, любит наряжаться, ценит красоту вокруг себя. Думаю, что её сильный характер, а также мастерство врачей и медсестер отделения помогли ей выздороветь и победить ковид", - сказал внук пациентки Александр Печорин.

Пока самой возрастной пациенткой ГКБ №40 оказалась Евдокия Исакова. Самым маленьким – двухнедельный малыш.

Напомним, в Свердловской области от коронавируса излечивались и более возрастные жители. В январе этого года из Госпиталя для ветеранов войн выписали 104-летнюю пациентку.