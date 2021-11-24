Президент РФ испытал назальную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин, на совещании с членами Правительства, рассказал, что испытал на себе назальную вакцину. После того, как у него опустился титр антител, специалисты рекомендовали ему провести процедуру ревакцинации.
"Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал, несколько дней назад", - сообщил Президент РФ.
Также добавил, что сначала он поставил укол, а на следующий день сделал и вторую часть этой процедуры - вакцинировался назальным препаратом. Процедуру провёл заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов. После двух процедур (укол и назальная вакцина) Президент РФ уже занимался спортом.
Владимир Путин также рекомендовал своевременно пройти не только процедуру вакцинации, но и ревакцинации, для того, чтобы достичь нужного уровня иммунной защиты. "Тогда люди будут защищены так, как это у нас имеет место быть в вооружённых силах", - отметил Президент России.
Кроме того, во всей военной организации государства ситуация с коронавирусом нормализовалась только после вакцинации.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин прошёл повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт", после прививки он чувствовал себя нормально.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией