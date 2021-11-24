Президент РФ испытал назальную вакцину от коронавируса

После двух процедур (укол и назальная вакцина) Президент РФ уже занимался спортом. Фото: с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин, на совещании с членами Правительства, рассказал, что испытал на себе назальную вакцину. После того, как у него опустился титр антител, специалисты рекомендовали ему провести процедуру ревакцинации.

"Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал, несколько дней назад", - сообщил Президент РФ.

Также добавил, что сначала он поставил укол, а на следующий день сделал и вторую часть этой процедуры - вакцинировался назальным препаратом. Процедуру провёл заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов. После двух процедур (укол и назальная вакцина) Президент РФ уже занимался спортом.

Владимир Путин также рекомендовал своевременно пройти не только процедуру вакцинации, но и ревакцинации, для того, чтобы достичь нужного уровня иммунной защиты. "Тогда люди будут защищены так, как это у нас имеет место быть в вооружённых силах", - отметил Президент России.

Кроме того, во всей военной организации государства ситуация с коронавирусом нормализовалась только после вакцинации.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин прошёл повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт", после прививки он чувствовал себя нормально.