Свердловский омбудсмен поможет привитым пенсионерам получить QR-код

Встреча с пенсионерами состоится 26 ноября, с 10 до 17 часов. Фото: Галина Соловьёва

26 ноября в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Октябрьского района Екатеринбурга состоится приём жителей региона, которые прошли вакцинацию от COVID-2019, но не имеют QR-кодов.

Как сообщила "Областной газете" инициатор акции - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в настоящее время выросло число обращений, связанных с реализацией требований о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест.

Часто трудности возникают у привитых граждан, которые пользуются смартфоном только в качестве телефона и не могут скачать и открыть этот код с Госуслуг. Как правило, это пожилые люди. Поэтому, по словам Татьяны Георгиевны, возникла необходимость оказать практическую помощь таким гражданам в рамках ежегодного правового просветительского проекта Уполномоченного по правам человека в РФ "Правовой марафон для пенсионеров".

Помимо сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, в акции будут участвовать специалисты МФЦ, областных минсоцполитики и минздрава, а также сотрудники и студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ. Они помогут вакцинированным свердловчанам получить QR-код и научат скачать его с Госуслуг. Для этого необходимо принести с собой паспорт, СНИЛС, полис ОМС, медицинские документы, подтверждающие наличие прививки от коронавируса, мобильный телефон.

Прием состоится 26 ноября, с 10 до 17 часов, в КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга, расположенного по адресу: ул. Малышева, 31б, 1 этаж.

С 25 октября, согласно указу губернатора, в Свердловской области введена система пропусков в ряд учреждений по QR-кодам.

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