За сутки в Свердловской области выявили 734 случая коронавируса

Ещё 734 случая коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 175 691.
Выздоровели и выписались из больниц за всё время 154 443 свердловчанина, за сутки - 485. На лечении остаются почти 13 тысяч человек.
За всё время скончались 8 262 человека с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 32 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.
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