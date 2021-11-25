За сутки в Свердловской области выявили 734 случая коронавируса

В России за сутки выявили 33 796 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 734 случая коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 175 691.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 154 443 свердловчанина, за сутки - 485. На лечении остаются почти 13 тысяч человек.

За всё время скончались 8 262 человека с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 32 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

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