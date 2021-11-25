В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса

В стране проведено почти 222,3 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 33 796 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 468 189 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 8 164 826 россиян, в том числе 38 450 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 238 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 269 057 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 222,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 561 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 852 751 человек.

Читайте также:

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков.

Президент РФ испытал назальную вакцину от коронавируса.