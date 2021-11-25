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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 ноября 2021, 13:59

В Екатеринбурге закрывается пункт вакцинации в цирке

Люди идут вдоль пункта вакцинации

За время его работы привилось более 9 000 человек. Фото: Галина Соловьёва

Пункт бесплатной вакцинации в Екатеринбургском цирке проработает ещё не более месяца. Затем в учреждении начнутся новогодние гастроли.

Об этом рассказала директор цирка Тамара Бортникова на сегодняшней пресс-конференции.

"Наш пункт вакцинации будет работать не более месяца, поскольку с 24 декабря начнётся много представлений. Если будет необходимость, после 9 января пункт вакцинации продолжит работу", - сказала Тамара Бортникова.

Она также добавила, что каждый, кто проходит вакцинацию в этом пункте, получает сертификат на билет в цирк. Однако на деле оказалось, что это не так. Корреспондент "Областной газеты" проходил ревакцинацию в цирке, но ему ничего не выдали. О такой же ситуации рассказал и читатель издания Олег Пономарёв.

"Мы с супругой прививались в цирке с разницей в день. Она прошла вакцинацию раньше и ей дали сертификат на билет. Я пошёл на следующий день и мне уже ничего не выдали", - рассказал житель Екатеринбурга.

Всего за время работы пункта вакцинации, прививки сделали 9 000 человек.

Напомним, привиться в цирке можно было с 26 мая. С графиком работы других пунктов вакцинации до 26 ноября можно ознакомиться здесь.

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