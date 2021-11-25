Публикацией своего QR-кода Евгений Куйвашев запустил цепочку опубликования своих кодов о вакцинации другими известными людьми. Фото: скрин страницы Инстаграм

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выложил свой QR-код вакцинированного против коронавируса на странице в Инстаграме. После этого многие свердловские министры и политики начали также выкладывать в соцсетях свои QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации. Это вызвало неоднозначную реакцию, но самые внимательные пользователи заметили, что у некоторых срок действия QR-кода привитого составляет не год, а больше.

Так, если верить информации на странице в соцсетях министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, то его QR-код привитого действует с 12.01.21 до 26.08.22. У министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова QR-код действителен с 25.02.21 до 8.10.22. А, например, QR-код мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева действует с 14.04.21 до 13.10.22.

С вопросом, чем это можно объяснить, «Облгазета» обратилась в пресс-службу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, но там сказали, что они не отвечают за это. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области также открестились от вопроса «Облгазеты» и предложили адресовать его порталу «Госуслуг». Доброжелательный и улыбчивый автоответчик «Госуслуг» робот Макс, вероятно, честно пытался нам помочь, но никак не мог понять, что от него требуется, и предлагал заготовленные вопросы и такие же готовые на них ответы. Всё не то…

Пресс-секретарь екатеринбургской городской больницы №2 также не смогла помочь нам, но при этом отметила, что в их коллективе было некоторое недоумение, когда коллеги в один день прошли вакцинацию, а срок действия QR-кодов у них разный.

Может, сами владельцы «длинных» QR-сроков знают ответ? Пресс-секретарь главы администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова предложила вариант сложения двух сроков. То есть сначала после первой прививки был выдан QR-код на год. А поскольку ревакцинация прошла через полгода, то система, вероятно, просто приплюсовала оставшиеся шесть месяцев.

– С точки зрения логики, которая заложена в документах минздрава, есть три категории людей, которые должны получить сертификат и сгенерированный QR-код: вакцинированные, переболевшие и ревакцинированные, – комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – По каждой категории установлен срок действия сертификата. Для переболевших срок действия – шесть месяцев, для тех, кто вакцинирован и ревакцинирован – один год. По этой логике должен работать и алгоритм на портале «Госуслуг». То есть человек был вакцинирован, сертификат выдан на один год. Но как только у него наступило новое событие – ревакцинация, то у него должен измениться и срок действия сертификата с момента ревакцинации. Однако этого не происходит, а просто продляется действие сертификата, который был выдан на момент первой вакцинации. Поэтому мы видим разные сроки. Видимо, это особенности алгоритма «Госуслуг», программы по переоформлению сертификата и QR-кода.

Чтобы понять, так ли это, мы обратились в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, поскольку именно в его ведении находится портал «Госуслуг», которым выстроена программа генерации QR-кодов. Но, к нашему удивлению, в ведомстве заявили, что нужно обратиться в Министерство здравоохранения России, поскольку сроки действия сертификатов вакцинации устанавливают там. «Облгазета» направила соответствующий запрос в федеральное ведомство, но на момент публикации материала ответа на получила.

Опубликовано в № 219 от 26.11.2021