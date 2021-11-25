В Госдуме РФ приняли закон о цифровых полисах ОМС

Уже с 1 июля 2022 года новорождённым не понадобятся полисы ОМС в бумажном формате. Фото: Юрий Петухов.

Депутаты Госдумы России одобрили в третьем чтении поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Уже с 1 июля 2022 года новорождённым не понадобятся полисы ОМС в бумажном формате.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, переход в электронный формат в системе здравоохранения избавит людей от лишних бюрократических неудобств. С 1 января 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом граждане сами смогут решить, каким полисом им будет удобнее пользоваться - бумажным или в виде карты.

С 1 июля 2022 года новорождённым не потребуется бумажный медицинский полис - для обращения к врачу будет достаточно свидетельства о рождении.

"Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А всё, что касается расчётов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, - это забота государства, граждан от этого надо освободить", - передаёт слова Володина пресс-служба Госдумы.

Также принятым нижней палатой парламента документ ом предлагается продлить до 2024 года выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний во время профильных осмотров и диспансеризации.

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