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25 ноября 2021, 17:17

Филиалы отделов ЗАГС открылись в двух перинатальных центрах Екатеринбурга

Получение свидетельства о рождении ребёнка

Теперь родители, не покидая медучреждение, могут получить свидетельство о рождении ребенка. Фото: Галина Соловьёва.

25 ноября, в преддверии Дня матери, в двух перинатальных центрах Екатеринбурга, расположенных на улицах Комвузовской и Дагестанской, открылись удалённые кабинеты отделов ЗАГС Кировского и Чкаловского районов города. Родители, не покидая медучреждение, могут перед выпиской получить свидетельство о рождении ребёнка.

Процедура регистрации малышей не отличается от проводимых в обычных отделах ЗАГСа. Матери нужно предоставить паспорт, свидетельство о заключении брака (если родители новорожденного женаты) и медицинское свидетельство о рождении ребёнка, которое выдаётся непосредственно в больнице. Место жительства или прописка матери значения не имеет.

Как сообщили пресс-службе Минздрава Свердловской области, до конца года в Екатеринбурге планируется открыть ещё один филиал - на базе роддома ГКБ № 40. Он станет четвёртым из удалённых кабинетов отделов ЗАГС, расположенных в столице Урала.

В перспективе также предполагается расширить перечень предоставляемых в таких филиалах услуг. В том числе в них можно будет зарегистрировать брак и юридически подтвердить отцовство.

Напомним, первый выездной кабинет ЗАГС открылся в июле 2020 года в Областном перинатальном центре. С материалом об этом событии вы можете ознакомиться здесь. За год в нем зарегистрировали около двух тысяч новорожденных.

Областная газета Свердловской области

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