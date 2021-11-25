Как бесплатно привиться от коронавируса за границей?

Весь процесс вакцинации в Австрийском конференц-центре занимает около двух часов. Фото: Станислав Мищенко

В ноябрьские праздники в российском туризме наметилась новая тенденция: десятки тысяч наших граждан отправились в Европу не за привычным отдыхом в средневековых замках или горных шале, а за тем, чтобы поставить себе иностранную вакцину от коронавируса. Отметка о прививке, одобренной ВОЗ, позволяет путешествовать по многим странам мира без антиковидных ограничений. А с учётом того, что из уст федеральных чиновников всё чаще звучат призывы об одобрении зарубежных вакцин, есть надежда на их признание в нашей стране наравне со «Спутником V» или «КовиВаком». Но чтобы привиться за рубежом бесплатно, недостаточно просто туда улететь. Журналист «ОГ» узнал на личном опыте, как это можно сделать.

Прививочные туры

На прошлой неделе генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью американскому телеканалу «Блумберг», что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить вакцину «Спутник V» до конца этого года. А уже в следующем за рубежом могут признать и отечественные сертификаты о вакцинации. За решение этого вопроса без привязки к конкретному препарату в середине ноября выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с делегацией Совета Европы. По его словам, это поможет решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.

Но пока этого не произошло, многие жители нашей страны массово устремились за границу, чтобы привиться там вакциной, признанной ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств. Сейчас в этот список включены четыре препарата — двухкомпонентные Pfizer производства США/Германия, Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания/Швеция) и однокомпонентный Janssen (США/Германия). Первые два препарата созданы на основе матричной РНК, а вторые два — аденовирусные, как отечественная вакцина «Спутник V». Европейский сертификат о вакцинации одним из них (так называемый ковид-паспорт, или грин-пасс) позволяет российским гражданам беспрепятственно путешествовать по Европе, США, Индии, странам Карибского бассейна, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона — то есть по наиболее популярным направлениям зарубежного туризма.

Так выглядит отметка о вакцинации в европейском ковид-паспорте. Фото: Станислав Мищенко

Поэтому вполне естественно, что на ноябрьские праздники пришёлся бум прививочных туров в Европу, однако с окончанием каникул интерес к ним не упал. Туроператоры Екатеринбурга предлагают разные варианты вакцинации за границей. Наиболее популярны поездки в Хорватию, Грецию, Словению и безвизовую для россиян Сербию. Тур длится 3–7 дней. Если человек захочет поставить двухкомпонентную прививку, то за рубеж ему придётся съездить дважды. У вакцины Pfizer интервал между компонентами составляет 21 день, у Moderna — 28, а у AstraZeneca — от 4 до 12 недель. Для обладателей шенгенской мультивизы со сроком пребывания в странах ЕС до 90 дней это не вызовет проблем, а вот остальным придётся получать однократные визы.

Средняя стоимость одного такого тура из Екатеринбурга составляет от 65 до 100 тысяч рублей в зависимости от страны. Наибольшей популярностью пользуются поездки в Сербию. Так, компания «Вита Трэвел» предлагает путешествие в братскую республику по цене 80 тысяч рублей с человека продолжительностью от 3 до 5 дней. Поставить можно вакцину Pfizer или AstraZeneca. В тур входят перелёт из Москвы в Белград регулярным рейсом, медицинская страховка, проживание в отеле 4–5*, завтраки, трансфер из аэропорта в отель и от отеля к месту вакцинации, запись на неё и сопровождение русскоговорящим гидом. После прививки оставшееся время поездки можно провести по своему усмотрению — посетить центр сербской столицы или отправиться в его пригороды. При этом билеты из Екатеринбурга в Москву и обратно не входят в стоимость тура. Если вакцинироваться дважды, то вместе с ними потребуется не меньше 180 тысяч рублей – для рядового россиянина крайне недёшево, но состоятельных людей цена не отпугивает, поскольку им важен европейский ковид-паспорт.

– Сертификат вакцинации препаратами, одобренными ЕМА, даёт право на посещение в будущем большего количества стран, однако это не панацея, – говорит главный редактор туристического проекта «Туристер.ру» Николай Лебедев. – Я знаю про случаи, когда туристы с поставленной в Вене вакциной не смогли попасть в Испанию. Требования постоянно меняются, это, на мой взгляд, всё равно во многом лотерея, но если есть желание в принципе привиться и одновременно расширить возможности для поездок, то это хорошая идея, потому что признание «Спутника» в Европе постоянно откладывается.

Процесс вакцинации в европейских странах похож на российский: прежде чем поставить прививку, придётся отстоять длинную очередь. Фото: Станислав Мищенко

За вакциной – в Австрию

Чтобы избежать больших расходов, многие туристы едут за вакциной в Европу самостоятельно. Несмотря на то, что из-за четвёртой волны коронавируса многие государства стали закрывать свои границы, некоторые из них всё ещё открыты для обладателей сертификата о полном курсе вакцинации «Спутником V», отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании на английском языке. На основании одного или двух из перечисленных документов российские туристы могут напрямую отправиться в Словению, Хорватию, Венгрию, Сербию, Грецию, Эстонию, Болгарию, Кипр, Румынию, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину. Но лишь немногие из них прививают туристов, потому что в подавляющем большинстве для этого требуется постоянная регистрация в стране пребывания, вид на жительство или идентификационная карта — аналог российского паспорта.

По данным популярного у туристов форума Винского, помимо уже перечисленных Сербии, Греции, Хорватии и Словении, россияне могут бесплатно сделать прививку в Польше, Франции, Италии и Португалии. Пока в эти страны иностранцы попадают транзитом из других государств Европы. Кроме того, до недавнего времени вакцинация для путешественников была доступна и в Австрии, но с 22 ноября республика ввела национальный локдаун.

Австрийская анкета о вакцинации - полностью на немецком языке. В вопросе про пол предлагается выбрать один из шести вариантов ответа. Фото: Станислав Мищенко

Именно там я и поставил зарубежную вакцину от COVID-19, когда вместе с друзьями отдыхал в начале ноября в Венгрии. На тот момент для въезда в соседнюю Австрию требовался либо европейский ковид-паспорт, либо отрицательный ПЦР-тест со сроком действия 48 часов. Поэтому я заранее сделал ПЦР-тест в Будапеште: на наши деньги он стоит 2300 рублей. Утром 5 ноября мы отправились на машине в Австрию На границе нас остановил сотрудник полиции и попросил предъявить медицинские документы: после их проверки нас пропустили и мы отправились в Австрийский конференц-центр — подобие нашего Екатеринбург-ЭКСПО, – где всех желающих массово прививают от коронавируса.

Но если в Хорватии туристы могут вакцинироваться в общественных местах без предварительной записи в порядке живой очереди, просто заполнив медицинскую анкету и предъявив заграничный паспорт, то в Австрии требуется пройти зачастую довольно длительный процесс. На официальном интернет-портале Вены сказано, что в пунктах вакцинации прививают бесплатно всех жителей города, независимо от причины и основания их проживания там. Здесь же приведён список необходимых документов, которые лучше представить за одну-две недели до вакцинации. Свидетельства о постоянной регистрации в перечне нет, зато есть анкета, в которой вы честно и добровольно декларируете факт своего проживания в Вене и ставите свою подпись — этого хватит для подтверждения вашего права на вакцинацию и получения талона на прививку. Так как в Вене мы решили остановиться на несколько дней, то в анкете указали адрес нашей гостиницы.

Как минимум за три дня до планируемой даты вакцинации необходимо получить номер временного свидетельства социального страхования, чтобы вам в дальнейшем выдали ковид-паспорт. Для этого нужно написать электронное письмо в Австрийскую медицинскую кассу и приложить к нему скан-копию загранпаспорта. С номером соцстраха уже можно записаться на прививку – делать это надо на венском портале вакцинации. В специальной форме можно выбрать один из четырёх одобренных ЕМА препаратов, пункт вакцинации, дату и время. После этого на почту придёт письмо-подтверждение со ссылкой на анкету, которую надо предварительно заполнить и прийти с ней на вакцинацию. Вопросы в анкете общемедицинские – есть ли аллергия на лекарства, признаки ОРВИ и т.п. Вообще, чтобы разобраться в этом алгоритме, даже не надо толком знать немецкий язык – все проблемы можно решить с помощью гугл-переводчика.

Желающих вакцинироваться в Австрийском конференц-центре оказалось много — передо мной было около 400 человек, а очередь в здание начиналась за полкилометра до него. Но надо отдать должное австрийцам – весь процесс организован очень чётко: везде стоят указатели на немецком и английском языках и дежурят волонтёры, которые помогают инвалидам и пожилым людям пройти без очереди. Перед тем как тебе сделают прививку, ты сначала получаешь порядковый номер, а потом тебе выдают пустой ковид-паспорт, уточняют, какой вакциной ты хочешь привиться и каково твоё самочувствие в последние два дня - кровяное давление, как у нас, никто не меряет. Далее ты идёшь в специальную кабинку, где тебе ставят прививку и делают запись о вакцинации в ковид-паспорте. Перед процедурой доктор лишь сказал, что в течение трёх дней нельзя употреблять алкоголь и заниматься спортом, и рекомендовал после прививки посидеть 15 минут в зоне отдыха за кабинками для вакцинации.

Я поставил однокомпонентный Janssen, который является зарубежным аналогом российской вакцины «Спутник Лайт», только его действие рассчитано не на полгода, а на 10 месяцев. Укол был болезненным, боль в предплечье не проходила три дня. Плюс в первый день у меня незначительно поднялась температура, однако в следующие я чувствовал себя нормально. Как оказалось, хоть европейский ковид-паспорт формально в нашей стране и не признан, но попасть по нему в кафе, музеи, торговые центры и государственные учреждения можно без проблем. Тем более что вчера глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выдавать QR-код россиянам, привитым иностранной вакциной. Он добавил, что эти люди ничем не отличаются от тех, кто сделал отечественную прививку. Соответствующие поправки к законопроектам о QR-кодах уже подготовили депутаты фракции ЛДПР.

В австрийских пунктах вакцинации оборудованы места для отдыха. Фото: Станислав Мищенко

Опубликовано в №219 от 26.11.2021