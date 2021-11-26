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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2021, 10:03

Число заболевших COVID-19 екатеринбуржцев перевалило за 67 тысяч

коронавирус

В топ-5 городов-лидеров по заболеваемости входят Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский и Каменский район, Ревда. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом в городах Свердловской области. Больше всего инфицированных COVID-19 за всё время выявлено в Екатеринбурге - более 67 тысяч.

На областной центр приходится 38% от общего количества заболевших в регионе. Всего на Среднем Урале выявлен 175 691 болеющий или переболевший коронавирусом. Вылечились уже 154 443 уральца, скончались - 8 262.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, помимо Екатеринбурга в топ 5 городов-лидеров по заболеваемости входят:

  • Нижний Тагил (с начала пандемии в городе зафиксировано 14 609 случаев COVID-19),
  • Первоуральск (8 899),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (6 554),
  • Ревда (6 128).

В других муниципалитетах менее шести тысяч инфицированных.

По данным регионального оперштаба, в предыдущие сутки диагноз COVID-19 был лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышева, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, а также Таборинского, Тавдинского, Туринского, Шалинского, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Рефтинского, Пышминского, Белоярского, Нижнетуринского, Горноуральского городских округов.

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