В Свердловской области выявлено 724 случая коронавируса за сутки

В общей сложности COVID-19 был выявлен у 176 415 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировано 724 случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности COVID-19 был выявлен у 176 415 свердловчан.

Медицинские учреждения Свердловской области за минувшие сутки покинули 476 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего COVID-19 смогли победить уже 154 919 жителей Среднего Урала. Сейчас на лечении остаются 13 202 человека.

При этом от ковида скончались ещё 32 человека. За всё время пандемии от последствий и осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 294 свердловчанина.

Днём ранее на Среднем Урале было подтверждено 734 случая заражения коронавирусом.

Читайте также:

Число заболевших COVID-19 екатеринбуржцев перевалило за 67 тысяч.