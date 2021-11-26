За день в России зафиксировали 34 690 новых пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в стране выявлено 9 502 879 случаев заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал за последние сутки 34 690 новых пациентов, подхвативших инфекцию. На сегодняшний день в стране выявлено 9 502 879 случаев заболевания ковидом.

В Москве за минувший день лабораторно выявлено 3 929 новых пациентов, в Московской области - 1 812, а в Санкт-Петербурге - 1 704. В Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, зарегистрировано ещё 724 случая коронавируса.

Из российских больниц за сутки выписались 36 145 пациентов, перенёсших COVID-19. Общее число выздоровевших жителей страны составляет 8 200 971.

Кроме того, подтверждена смерть ещё 1 235 россиян, заразившихся коронавирусом. За всё время пандемии опасная болезнь унесла жизни 270 292 человек.

Отметим, что днём ранее в России было зарегистрировано 33 796 новых случаев коронавируса.