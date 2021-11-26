Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2021, 13:26

За день в России зафиксировали 34 690 новых пациентов с COVID-19

Люди в масках

На сегодняшний день в стране выявлено 9 502 879 случаев заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал за последние сутки 34 690 новых пациентов, подхвативших инфекцию. На сегодняшний день в стране выявлено 9 502 879 случаев заболевания ковидом.

В Москве за минувший день лабораторно выявлено 3 929 новых пациентов, в Московской области - 1 812, а в Санкт-Петербурге - 1 704. В Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, зарегистрировано ещё 724 случая коронавируса.

Из российских больниц за сутки выписались 36 145 пациентов, перенёсших COVID-19. Общее число выздоровевших жителей страны составляет 8 200 971.

Кроме того, подтверждена смерть ещё 1 235 россиян, заразившихся коронавирусом. За всё время пандемии опасная болезнь унесла жизни 270 292 человек.

Отметим, что днём ранее в России было зарегистрировано 33 796 новых случаев коронавируса.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.11.2021, 13:26 / Общество
За день в России зафиксировали 34 690 новых пациентов с COVID-19
26.11.2021, 13:13 / Общество
В Свердловской области выявлено 724 случая коронавируса за сутки
26.11.2021, 13:10 / Общество
Погибших на шахте "Листвяжная" горноспасателей наградят орденами Мужества. Список
26.11.2021, 12:43 / Общество
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге
26.11.2021, 11:35 / Общество
В УрФО запустят горячую линию по вопросам социальной защиты инвалидов