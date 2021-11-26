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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2021, 17:07

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для свердловчан старше 60 лет

пожилой человек

Полностью завершить вакцинацию необходимо до 27 января 2022 года. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для жителей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующий приказ подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

Как говорится в документе, первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной пожилые граждане должны привиться до 27 декабря, вторым компонентом – до 27 января 2022 года.

Добавим, 18 ноября замглавы региона Павел Креков сообщал, что в регионе вакцинировано 50% людей старше 60 лет. Тогда же он отмечал, что принудительная вакцинация данной категории граждан не грозит.

Важно! Постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод от профилактической прививки против коронавируса или переболевших в последние полгода и имеющих медицинские документы, подтверждающие этот факт.

Напомним, первое постановление о проведении обязательной вакцинации было подписано 1 октября. Оно относилось к свердловчанам старше 18 лет, оказывающих услуги населению. Далее список расширили за счёт работников здравоохранения, транспортников, сотрудников соцзащиты и соцобслуживания.

В конце октября перечень увеличился ещё, в него вошли энергетики, работники ЖКХ, домов и баз отдыха, а также тех, кто трудится в сфере культуры и развлечений (цирк, клубы и ДК). Перечисленные категории должны поставить первый компонент вакцины до 1 декабря, а второй до 1 января.

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