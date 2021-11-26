Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации на 27 ноября - 3 декабря

В муниципалитетах региона откроются новые мобильные пункты вакцинации от ковида. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области опубликовал график работы прививочных пунктов в торговых центрах и магазинах на период с 27 ноября по 3 декабря. В муниципалитетах региона откроются новые мобильные пункты вакцинации от ковида.

Жителям региона напоминают, что для прохождения вакцинации от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Кроме того, заполнить все необходимые документы заранее можно по этой ссылке.

График работы мобильных пунктов вакцинации в Екатеринбурге выглядит следующим образом:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Один дополнительный прививочный пункт появится в Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) - 27 и 28 ноября - 10:00-20.00, с 29 ноября по 3 декабря - 16:00-20:00;

ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) - 27 и 28 ноября - 12:00-17.00, с 29 ноября по 3 декабря - 16:00-19:00;

Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8А) – 27 и 30 ноября, а также 2 декабря - 15:00-18:00;

Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – 27 и 28 ноября - 9:00-18.00, с 29 ноября по 3 декабря - 11:00-19:00.

Два новых пункта развернули в Каменске-Уральском:

ТЦ "ДОМ" (ул. Лермонтова, 83А) – 27 и 28 ноября - 11:00-15:00;

ТЦ "Лента" (ул. Суворова, 48) – 27 ноября - 11:00-14:00;

ДК "Металлург" (ул. Трудовые резервы, 8А) – 27 ноября - 11:00-13:00;

Социально-культурный центр (ул. Ленина, 36) – 28 ноября - 11:00-14:00.

Впервые пункты вакцинации открылись в Верхней Салде и пгт. Ачит.

Верхняя Салда

Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 27 ноября по 3 декабря - 10:00-13:00;

Администрации Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) - с 27 ноября по 3 декабря - 14:00-18:00;

пгт. Ачит

Дом культуры (ул. Ленина, 3) – 27 и 28 ноября - 9:00-12:00.

В других муниципалитетах мобильные пункты остались на прежних местах:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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