В 10 муниципалитетах Свердловской области 70% всех заболевших коронавирусом в регионе

В Екатеринбурге зарегистрировано 67 186 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. На 10 муниципальных образований приходится 70% от общего числа инфицированных ковидом жителей Среднего Урала.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге зарегистрировано 67 186 случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле подтвердили 14 682 заболевших, а в Первоуральске - 8 947. Далее идут Каменск-Уральский и Каменский район с 6 643 инфицированными и Ревда с 6 142.

В десятку свердловских муниципалитетов с наибольшим числом заболевших также вошли:

Берёзовский (4 664);

Реж (4 567);

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 112);

Камышлов и Камышловский район (3 580);

Верхняя Пышма (2 942).

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 176 415 случаев заболевания COVID-19. Из них 724 были выявлены за прошлые сутки.