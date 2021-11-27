В 10 муниципалитетах Свердловской области 70% всех заболевших коронавирусом в регионе

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. На 10 муниципальных образований приходится 70% от общего числа инфицированных ковидом жителей Среднего Урала.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге зарегистрировано 67 186 случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле подтвердили 14 682 заболевших, а в Первоуральске - 8 947. Далее идут Каменск-Уральский и Каменский район с 6 643 инфицированными и Ревда с 6 142.
В десятку свердловских муниципалитетов с наибольшим числом заболевших также вошли:
- Берёзовский (4 664);
- Реж (4 567);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 112);
- Камышлов и Камышловский район (3 580);
- Верхняя Пышма (2 942).
Всего на Среднем Урале зарегистрировано 176 415 случаев заболевания COVID-19. Из них 724 были выявлены за прошлые сутки.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале