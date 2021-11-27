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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 ноября 2021, 10:21

В 10 муниципалитетах Свердловской области 70% всех заболевших коронавирусом в регионе

Женщины в масках

В Екатеринбурге зарегистрировано 67 186 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. На 10 муниципальных образований приходится 70% от общего числа инфицированных ковидом жителей Среднего Урала.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге зарегистрировано 67 186 случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле подтвердили 14 682 заболевших, а в Первоуральске - 8 947. Далее идут Каменск-Уральский и Каменский район с 6 643 инфицированными и Ревда с 6 142.

В десятку свердловских муниципалитетов с наибольшим числом заболевших также вошли:

  • Берёзовский (4 664);
  • Реж (4 567);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 112);
  • Камышлов и Камышловский район (3 580);
  • Верхняя Пышма (2 942).

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 176 415 случаев заболевания COVID-19. Из них 724 были выявлены за прошлые сутки.

Сюжет

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Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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