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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 ноября 2021, 13:19

Россия закрывает въезд из Гонконга и южной Африки из-за нового штамма COVID-19

Аэропорт

Также граждане ряда государств при въезде в РФ будут обязаны пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

С 28 ноября в Россию будет запрещён въезд иностранцев из Гонконга и южных стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса B.1.1.529. Также граждане ряда государств при въезде в РФ будут обязаны пройти экспресс-тестирование на COVID-19.

"С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, специального административного района Гонконг, и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней", - сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении. Помимо этого РФ продлевает запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 февраля 202 года в связи с выявлением нового штамма COVID-19. Напомним, с перелёты между Россией и Танзанией были прекращены 15 апреля.

Кроме того, все иностранцы, прибывающие в Россию из южных стран Африки, Великобритании, Израиля и Китая должны будут пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Применяемые в РФ тест-системы позволяют выявить наличие штамма B.1.1.529.

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